Повітряна тривога у Києві та області 20 березня: який ворожий об'єкт збили у небі і чи становив він небезпеку

Українські захисники під час крайньої повітряної тривоги 20 березня поблизу Києва збили ворожий безпілотник РФ.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко, передає пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За його словами, ворожий об'єкт летів у північному напрямку Києва. Він був виявлений і знищений.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, після 15:30 у Києві та області лунала повітряна тривога. Вона тривала недовго. Як свідчить інтерактивна мапа, тривога тривала 16 хв - від 15:39 до 15:55.

Яка подальша доля пунктів незламності в столиці