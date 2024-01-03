Повістки на блокпостах у Київській області: у поліції зробили заяву

У поліції заперечують інформацію у Мережі про те, що правоохоронці на блокпостах у Київській області роздають повістки військовозобов'язаним.

Про це заявили у відділі комунікації поліції Київської області.

Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило спростовує, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах області наказано роздавати повістки. За його словами, правоохоронці на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації. Він наголошує, що вони виконують виключно передбачені законом поліцейські функції.

"Забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в останні дні грудня 2023-го у Києві раптово з'явилися блокпости. У КМВА кажуть, що їхня поява пов'язана з безпековими навчаннями, а тому ці заходи зовсім не стосуються мобілізації.

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