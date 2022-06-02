"Повинні бути готовими": у КМВА розповіли про ймовірність нового нападу на Київ

"Повинні бути готовими": у КМВА розповіли про ймовірність нового нападу на Київ

Київ і надалі залишається пріоритетом для російських окупантів.

А тому загарбники після боїв у Донецькій та Луганській областях можуть знову напасти на столицю України.

Про це розповів начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук.

Він зазначив, що Київ і надалі залишається пріоритетною ціллю для російських загарбників, а тому цілком ймовірно, що вони можуть розпочати повторний наступ на столицю.

"Війна сьогодні стосується кожного, робити вигляд, що її немає і вона десь там далеко – не правильно. Тим паче, боротьба з противником ще декілька місяців тому була зовсім поруч. Як наслідок, ми маємо Ірпінь, Бучу, Гостомель, Макарів, Бородянку.. ці міста ще й досі оговтуються від варварств заподіяних російськими військами", - сказав Корнійчук.

Начальник штабу КМВА розповів, що військові стежать за діями загарбників та готують столицю до повторного наступу.

Нагадаємо, у Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

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