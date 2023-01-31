Повернувся з "нуля", але загинув через генератор: під Києвом сталася трагедія з військовим

У Княжичах на Київщині 28 січня три людини загинуло через отруєння чадним газом від генератора в приватному будинку. Один із загиблих - військовослужбовець Єгор Пасхалов. На початку повномасштабної війни він приєднався до тероборони, потім захищав Броварський район, Чернігівську область, служив під Бахмутом.

Перед трагедією чоловік включив у гаражі генератор, бо довго не було світла, та готував плов в очікуванні гостей. Про це розповіла дружина загиблого Юлія Пасхалова.

"Мені здавалось, ми пройшли всі страхи війни - адже Єгор перебував на першій лінії і повернувся. Ми зберегли і примножили в наших серцях кохання, незважаючи на біль і сум розлуки! Ми були опорою і надією, вірою і душею один для одного! Назавжди! Але ні. Війна забирає навіть там, де безпечно і затишно. Вчора, як завжди, не було світла довго. Й*бана р*сня", - написала Юлія у себе в Facebook.

Єгор Пасхалов / Фото: Юлія Пасхалова

За лічені години через збій у системі вихлопу та відсутність належної вентиляції чоловік та його гості отруїлися чадним газом.

"Смерть прийшла до Єгора уві сні. Перестало битися серце рано вранці, а моє розірване на шмаття шукало відповідь "чому не відповідає?". Не знайду я ніколи цю відповідь "чому?". Лише залишу компасом своїм останні слова найріднішого: "киця, я так тебе кохаю", - пише Юлія.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

У загиблого чоловіка залишилося два неповнолітніх сина.

Разом із Єгором Пасхаловим загинуло двоє його побратимів, розповіла подруга Оксана Домашенко. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що ім'я другого загиблого військового - Роман Хижняк. Третя жертва - жінка, її ім'я невідоме.

Єгор Пасхалов / Фото: Оксана Домашенко

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув 24-річний пілот Данил Мурашко. На підбитому літаку, незважаючи на малу висоту, він намагався відвести літак від житлових будинків, тому не зміг безпечно катапультуватися.

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