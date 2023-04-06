Повернули не туди і заблукали у лісі: як на Київщини шукали двох 12-річних дівчат (фото)

До поліції ввечері подзвонила дівчинка та повідомила, що вони з подругою гуляли уздовж річки і заблукали в лісі. Після дзвінка телефон дитини опинився поза зв’язком.

На Київщині двоє 12-річних дівчат із селища Пісківка заблукали у лісі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

5 квітня, близько 20 години, до поліції подзвонила дівчинка та повідомила, що вони з подругою гуляли вздовж річки і заблукали в лісі. Після дзвінка, телефон дитини опинився поза зв’язком.

На пошуки дітей були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі правоохоронці відділення №2 Бучанського управління поліції, групи реагування патрульної поліції, офіцер громади, лісники. За 40 хвилин поліціянти знайшли неповнолітніх.

Поліцейські відвезли підлітків додому і провели з ними та батьками профілактичну бесіду.

"Поліція Київщини закликає: частіше комунікуйте зі своїми дітьми та цікавтеся їхнім дозвіллям! І вже вкотре наголошуємо: ліси, які знаходяться на деокупованих територіях, досі можуть становити мінну небезпеку! Поясніть дітям, що прогулянки там становлять загрозу для їхнього життя і здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині оголосили підозру священнику УПЦ МП, який вдарив хлопчика з прапором України під час зборів громади.

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