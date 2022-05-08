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Повернення посольства США до Києва: столиця зустріла американських дипломатів повітряною тривогою

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Повернення посольства США до Києва: столиця зустріла американських дипломатів повітряною тривогою

УНІАН

Американський журналіст звернув увагу, що одразу після приїзду дипломатів США до Києва, у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу удару РФ.

Сьогодні, 8 травня, дипломати Сполучених Штатів повернулися до посольства в Києві вперше після евакуації у лютому.

Про це розповів американський журналіст Нолан Петерсон.

За його словами, щойно працівники посольства повернулия до Києва, у місті залунала повітряна тривога.

"З поверненням", — зазначив Петерсон.

Нагадаємо, що до Києва повернулася тимчасово повірена США Кристіна Квін та американські дипломати.

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