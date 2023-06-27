Повалив на підлогу та бив ногами: у Білій Церкві чоловік напав на працівницю АЗС (фото, відео)

Кривдник повалив жінку на підлогу, вдарив ногою в голову, лупцював руками, а потім казав, що нічого не пам'ятає.
У Білій Церкві на Київщині чоловік жорстоко побив працівницю автозаправки.
Кривдник повалив жінку на підлогу, вдарив ногою в голову, лупцював руками.
Про це повідомив очільник поліції Київсько області Андрій Нєбитов.
"Мені соромно, я нічого не пам'ятаю", - виправдовувався зловмисник.
Правоохоронці затримали фігуранта та доправили його до управління поліції.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом вчинення хуліганських дій (ч.3 ст.296 ККУ). Йому загрожує до п'яти років ув’язнення.
Поліцейські Київщини затримали кривдника, який побив працівницю АЗС у Білій Церкві На одній з автозаправних станцій зловмисник зухвало та цинічно побив продавчиню. Спочатку він завдав потерпілій ударів руками. Поваливши на підлогу, вдарив її ногою у голову та продовжував бити руками. "Мені соромно, я нічого не пам'ятаю", - виправдовується зловмисник. Правоохоронці затримали фігуранта та доправили його до управління поліції. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення хуліганських дій [ч.3 ст.296 ККУ]. Йому загрожує до 5 років ув’язнення. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Обозреватель Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE 1+1 media УНН. Українські Національні Новини СТБ Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал ICTV ТСН Тиждень УНІАН Ми - Україна Моя Київщина Телеканал ICTV Факти тижня Телеканал "Прямий" Цензор.НЕТ УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенціяОпубліковано Поліція Київської області Понеділок, 26 червня 2023 р.
Нагадаємо, у Києві чоловік жорстоко побив двох жінок просто посеред вулиці.
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