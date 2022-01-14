Повалені дерева, розбиті авто та загиблий: у Києві негода наробила лиха

За неофіційною інформацією, внаслідок негоди загинула одна людина.

У п'ятницю, 14 січня, всю Україну накрив шквальний вітер - буревій зривав дахи з будівель, рекламні щити, новорічні прикраси, виривав дерева з корінням, а країною прокотився "ялинкопад". Станом на вечір в Києві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Про це повідомляє КАРС "Київська служба порятунку".

За даними рятувальників, ввечері з балкону житлового будинку на вулиці Північній, 2-Д вітер зірвав лист металу, що нависав над перехожими. Згодом на вулиці Кибальчича, 4 рятувальники за допомогою автовежі прибрали лист шиферу, що знесло вітром на дерево. Два виклики надійшло у зв'язку з пошкодженням рекламних щитів. Зокрема, о 18:02 на вул. Перова, 44, о 20:14 - на вул. Празьку, 8.

Внаслідок сильного вітру є постраждалі та, за неофіційною інформацією, одна людина загинула. Приблизно о 21:00 на вул. Верховиннуа 35, Святошинський район, внаслідок падіння дерева на автівку постраждали двоє людей. Постраждалих деблоковано, одну людину госпіталізовано. Натомість, за словами місцевих, які стали очевидцями події, п опередньо постраждали 3 особи. Одна людина загинула. Відповідне відео наслідків розмістив "Інформатор Київ".

Також у цьому районі від вітру впали два стовпи. Дерево та електроопори розбили 4 автомобілі. Ще частина автомобілів пошкоджена від дротів та огорожі.

В іншому районі - Мінського масиву, що на виїзді з Києва, під час руху автомобіля на транспортний засіб впала сосна, яка перекрила рух проїжджою частиною. Дерево розбило автомобіль. Чи хтось подстраждав в ньому - невідомо.

Нагадаємо, за словами метеорологів,у Києві вперше за майже півтора століття вітер розігнався до 23 м/сек: або - 80 км/год.

Також вітряну погоду прознозують вихідними, 15-16 січня. 15 січня в Україні через сильний вітер оголошено І рівень небезпеки, жовтий, а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень). У неділю, 16 січня, в Україні буде переважно без опадів.

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