Потужний удар ракетами по Києву 2 січня: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок російської масованої ракетної атаки на Київ 2 січня зросла до 50. Двоє людей загинуло.

Про це повідомили у ДСНС.

У столиці ліквідовано загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв. м. Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Нагадаємо, зранку 2 січня окупаційні війська агресорки Росії запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

Найбільше дісталося Солом’янському районі, де ракета вдарила по багатоповерхівці, сталися займання. Ворожа атака забрала життя двох мешканців багатоповерхового будинку.

Загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Зазначається, що Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Читайте також: