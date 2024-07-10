Потужний ракетний удар по Києву 8 липня: кількість загиблих зростає

У Києві зростає кількість загиблих внаслідок масованого удару ракетами зранку 8 липня. Станом на ранок 10 липня відомо про 34 жертви атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської військової міської адміністрації.

"Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 8 липня в Києві загинуло вже 34 людини", - про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Тим часом у КМДА зауважили, що в лікарні "Охматдит" загинули дві особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського – 14 осіб, з них – 5 дітей, у бізнес-центрі "Домініон" – сім осіб, у клініці "Адоніс" – дев'ять. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули дві особи.

Постраждала 121 людина. Зокрема, десять дітей. Внаслідок оперативних дій рятувальників 10 людей вдалося врятувати. Із них – троє дітей.

Як повідомлялося, у Києві завершили рятувальні роботи на місцях ударів ракет РФ. Внаслідок масованої атаки загинуло п'ятеро дітей. Крім того, понад 120 осіб отримали травми.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит", приватному медзакладу на лівому березі та в житловому будинку на Сирці.

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