Потужний ракетний удар по Києву 29 грудня: кількість загиблих знову зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 32 жертв російської атаки.

Про це повідомили у Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих", - йдеться у повідомленні.

Таким чином станом на ранок 4 січня загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога окупаційної армії становить становить 32 людини. Крім того, відомо про 30 потерпілих.

Нагадаємо, 29 грудня під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО. Сталися падіння уламків ракет у кількох районах міста. Зокрема, на складське приміщення у Шевченківському районі.

Відомо, що того дня столицю атакували кількома десятками ракет різного типу. ППО уразила понад три десятки повітряних цілей.

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