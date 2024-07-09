Потужний обстріл Києва: влада повідомила останні дані про загиблих

Вчора зранку, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами різних типів. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 жертв удару російських військ.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих", - повідомив керівник КМВА.

Зазначається, що серед загиблих четверо дітей.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку.

Місцева влада повідомила, що на столицю ракети летіли хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько півтора десятка ворожих цілей.

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