Потужна пожежа під Києвом: клуби диму здійнялися над ангаром

Потужна пожежа під Києвом: клуби диму здійнялися над ангаром

Відео масштабного загорання публікують очевидці у соцмережах.

У неділю, 14 листопада, у місті Ірпінь (Київська область) виникла потужна пожежа поблизу житлового комплексу “Єсєнін” поруч із лісовим масивом.

На Facebook-сторінці Ірпінь Daily очевидці публікують відео з місця НП.

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За попередньою інформацією, загорання сталося в одному із складських приміщень на території будівельного майданчика. На опублікованих кадрах видно, що вогонь спалахнув у будівлі біля одного із металевих ангарів.

На місці працює шість відділень пожежників, яким уже вдалося локалізувати пожежу, не допустивши її поширення на лісовий масив. Повністю приборкати вогонь не вдається, оскільки бракує джерела води, її доводиться підвозити.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, пожежа виникла в окремо розташованому одноповерховому металевому ангарі на площі близько 500 м кв.

“Попередньо жертв та постраждалих немає. О 16:50 пожежу в металевому ангарі у м. Ірпінь локалізовано на площі 500 м кв. О 18:25 пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у місті. Кременчук Полтавської області сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

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