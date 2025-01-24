Потужна атака безпілотників на РФ та загиблі у Глевасі: головні новини ночі 24 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:
- Москву атакували невідомі безпілотники: влада переконує, що впоралася з нападом Читати далі –>
- Вибухова ніч у РФ: естафета від рязанського НПЗ переходить до брянського заводу Читати далі –>
- "Немає у нас у Рязані більше заводу": у Мережі поширюють кадри вибухів на НПЗ Читати далі –>
- Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено багатоповерхівку: є руйнування фасаду на кількох поверхах Читати далі –>
- Дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.