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Потужна атака безпілотників на РФ та загиблі у Глевасі: головні новини ночі 24 січня 2025 року

Потужна атака безпілотників на РФ та загиблі у Глевасі: головні новини ночі 24 січня 2025 року

Ворог вкотре атакував Україну безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:

  • Москву атакували невідомі безпілотники: влада переконує, що впоралася з нападом Читати далі –>
  • Вибухова ніч у РФ: естафета від рязанського НПЗ переходить до брянського заводу Читати далі –>
  • "Немає у нас у Рязані більше заводу": у Мережі поширюють кадри вибухів на НПЗ Читати далі –>
  • Внаслідок атаки БпЛА на Київщині пошкоджено багатоповерхівку: є руйнування фасаду на кількох поверхах Читати далі –>
  • Дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину Читати далі –>

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