"Потрібно готуватися до різних варіантів": Київ створює штаб територіальної оборони

"Потрібно готуватися до різних варіантів": Київ створює штаб територіальної оборони

Також планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони.

Влада Києва створює штаб територіальної оборони. Система тероборони столиці має бути розгорнута найближчим часом.

Про це у понеділок, 27 грудня, повідомляє Київська міська держадміністрація (КМДА).

Наголошується, що мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ, представниками Головного командування ЗСУ та поліції.

"Заяви та погрози Росії, накопичення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, і до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьована координація та дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав Кличко.

Він також наголосив на необхідності особливої ​​уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури міста. Таких об'єктів у Києві – понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

За словами заступника голови КМДА Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом. Також у січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Нагадаємо:

У столиці тестуватимуть систему оповіщення, а тому закликають жителів Києва не панікувати. Ця система оповіщення є важливою, оскільки може працювати в критичних умовах: коли немає стільникового зв'язку та електрики.

Також на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, підготовленій Київською міською адміністрацією.

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