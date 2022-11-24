Потрібен час: Кличко пояснив, коли киянам відновлять водопостачання

Водопостачання зараз відновлене, але у деяких споживачів ще може бути понижений тиск води у системі.

Енергетики та працівники "Київводоканалу" працювали всю ніч і продовжують працювати, щоб відновити забезпечення будинків киян водою.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Кличко запевнив, що водопостачання зараз відновлене у усіх районах столиці.

"У деяких споживачів ще може бути понижений тиск води у системі, тому що система достатньо велика. Нам потрібен час, щоб тиск був нормалізований. Це актуально для киян, які мешкають у верхніх поверхах багатоповерхівок. Потрібен час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність. Ми робимо усе можливе, аби стабілізувати систему", - підсумував мер.

Удар по Києву 23 листопада

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Києві та області є влучання у житлові будинки. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа. Кількість загиблих після влучання зросла до шести осіб.

У самому Києві внаслідок влучання у житловий будинок загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина.

В ОВА повідомили, що через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла. Також у столиці призупинене постачання води.