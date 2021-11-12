Потрапила до "сліпої зони": у Києві водій вантажівки на смерть переїхав жінку

Потрапила до "сліпої зони": у Києві водій вантажівки на смерть переїхав жінку

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Києві вдень 12 листопада на вулиці Будівельників водій вантажівки переїхав на смерть жінку.

Про це пише "Київ оперативний".

Як стало відомо, жінка, попередньо, перебігала дорогу на заборонений сигнал світлофора. У цей момент її збив та скоїв наїзд водій вантажівки MAN.

За словами шофера, жінка потрапила до "сліпої зони", тому чоловік нібито не бачив пішохода. На вигляд загиблій близько 45—50 років. На місці події працювали слідчі з ДТП і “швидка”. Проте медикам залишилося лише констатувати смерть потерпілої.

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