Посвідчення ОБСЄ за 1,5 тис. євро: у Києві викрили шахраїв (фото)

Посвідчення ОБСЄ за 1,5 тис. євро: у Києві викрили шахраїв (фото)

Вони встигли обдурити сотні людей.

У Києві шахраї виготовляли та продавали посвідчення членів Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ. Вони видавали підроблені документи за справжні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисники зареєстрували у столиці громадські організації з назвами схожими на офіційне представництво ОБСЄ в Україні. Вони також створили сайт, подібний до оригінального.

До списку членів ОБСЄ шахраї "зараховували" українців та вихідців із країн Близького Сходу за 1,5 тис. євро. Фактично люди потрапляли до зазначених громадських організацій.

Київська міська прокуратура

Шахраї видавали посвідчення, схожі на оригінальні. Вони нібито надавали можливість перетнути кордон зеленим коридором без карантинних обмежень, отримати через рік дипломатичні паспорти, соціальну допомогу, безкоштовне лікування за кордоном, а також інші привілеї.

Послугами зловмисників встигли скористатися сотні людей. При цьому членство у громадській організації не надавало їм жодних привілеїв. У ході обшуків у шахраїв вилучили десятки підроблених посвідчень, печатки, бланки фейкової ОБСЄ, посвідчення співробітників поліції та інших державних органів.

Одну зі злочинниць затримали та повідомили їй про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що у Києві затримали шахрая, який за схемою "ваш родич в лікарні" ошукав пенсіонерів на 100 тис. гривень.

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