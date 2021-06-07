Посварилися через ревнощі: у Києві квартирант побив до смерті власника житла (відео)

За скоєне 42-річному киянину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Киянин до смерті побив чоловіка, у якого він винаймав житло.

Відомо, що чоловіки посварилися через ревнощі.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції на спецлінію 102 від мешканки Солом’янського району надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела помер її сусід. Для документування події за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі", - йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі під час спільного розпивання алкоголю між власником та квартирантом виникла бійка через ревнощі до спільної знайомої. У ході конфлікту орендар кілька разів вдарив опонента по голові та тулубу, у результаті чого потерпілий від отриманих травм помер на місці.

"Тіло 55-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 42–річний раніше не судимий місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні поліції.

Нині слідчим Солом’янського управління поліції правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області ревнива жінка вбила молодшу суперницю ножем у серце.

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