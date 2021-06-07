Посварилися через ревнощі: у Києві квартирант побив до смерті власника житла (відео)

За скоєне 42-річному киянину загрожує до 10 років позбавлення волі.
Киянин до смерті побив чоловіка, у якого він винаймав житло.
Відомо, що чоловіки посварилися через ревнощі.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"До столичної поліції на спецлінію 102 від мешканки Солом’янського району надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела помер її сусід. Для документування події за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі", - йдеться у повідомленні поліції.
Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі під час спільного розпивання алкоголю між власником та квартирантом виникла бійка через ревнощі до спільної знайомої. У ході конфлікту орендар кілька разів вдарив опонента по голові та тулубу, у результаті чого потерпілий від отриманих травм помер на місці.
"Тіло 55-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 42–річний раніше не судимий місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні поліції.
Нині слідчим Солом’янського управління поліції правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Хмельницькій області ревнива жінка вбила молодшу суперницю ножем у серце.