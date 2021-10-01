Посварилися через ремонт: у Київській області робітник до смерті забив літню жінку і втік

Посварилися через ремонт: у Київській області робітник до смерті забив літню жінку і втік

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до десяти років.

У Миронівці Київської області чоловіка підозрюють у вбивстві літньої жінки, на дачі якої він проводив ремонт. Зловмисника затримали.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Відомо, що вбивство сталося 28 вересня. Тіло жінки без ознак життя знайшли на території дачі. Як виявилося, 33-річний місцевий житель проводив ремонтні роботи в дачному будинку 68-річної жінки. Між ними виник конфлікт під час обговорення наступного етапу робіт.

Зі слів затриманого, жертва нібито почала ображати його, а він, розлютившись, вдарив її в обличчя. Після того, як жінка впала на землю, зловмисник продовжив її бити, після чого втік. Жінка від отриманих травм померла.

Підозрюваного помістили до СІЗО. Йому загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Дніпрі 47-річний чоловік понад тиждень тримав власну 78-річну матір у закритому приміщенні. Жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання