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Постраждалі від підтоплення річки в Демидові отримають фінансову допомогу на ліквідацію наслідків

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Постраждалі від підтоплення річки в Демидові отримають фінансову допомогу на ліквідацію наслідків

Ілюстративне фото / Фото: УНІАН

Постраждалі від підтоплення річки Ірпінь домогосподарства в Демидові отримають фінансову допомогу - по 20 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Димерської селищної ради. Для цього з обласного бюджету громаді передали 2 млн 400 грн в межах програми соціального захисту населення.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в телеграмі.

За його словами, наразі необхідні ремонтні роботи на шлюзі завершені. Насосна станція почала відкачування води. Її рівень вже знизився на 70 сантиметрів, тому вода відступає від приватних домогосподарств.

"Дамба на річці Ірпінь була пошкоджена ще на початку повномасштабної війни внаслідок бойових дій. Це призвело до понаднормового підняття рівня води. І як наслідок, у селі Демидів було частково підтоплено близько 100 приватних будинків", - зауважив він.

Нагадаємо, в липні біля села Демидів відновили проїзд мостом, який був зруйнований через влучання блискавки наприкінці червня, через річку Ірпінь.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
298
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