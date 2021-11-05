"Постояти за 300 грн", - під Офісом президента відбулася акція проти Кличка

"Постояти за 300 грн", - під Офісом президента відбулася акція проти Кличка

У п’ятницю під Офісом президента зібралися кілька десятків людей, які вимагали відставки Кличка. Проте вони не могли відповісти на запитання, що саме їм не подобається у діяльності мера Києва. А дехто взагалі не знав, у якій саме акції доведеться брати участь, а прийшов сюди, бо за участь в акції обіцяли 300 грн.

Про це повідомляють "Коментарі. Київ".

"Сказали: прийдіть. Ми не знали, навіщо сюди йти. А потім кажуть: дамо по 300 грн, постійте тут", - розповідає один з учасників журналісту.

Ці слова підтверджує інший "протестувальник".

"Сказали, щоб постояли, дадуть грошей, і можна буде піти. 300 гривень", - каже він.

Одна з жінок на запитання, чим саме їй не подобається мер Києва, чесно зізнається: "Ми не знаємо".

За інформацією ЗМІ, серед учасників "акції протесту" були неповнолітні, які не мали з собою жодних документів. Правоохоронці намагалися зв’язатися з їхніми батьками. Також серед "протестувальників" помітили учасників інших провокативних акцій.

Акция против мэра Кличко - 300 грн, каждому!) Опубліковано Киев.Комментарии - Новости и события Пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання