Постачав неякісну форму ЗСУ на понад 35 млн грн: підряднику оголосили про підозру

Поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

В Україні повідомили про підозру директору приватної фірми, який постачав неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на постачання форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Зокрема, умови договору передбачали постачання вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів на загальну вартість 35 мільйонів гривень.

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"Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості", - йдеться у повідомленні.

Експерти після перевірки наголошують, що поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

У Києві викрили директора фірми, який постачав неякісний одяг ЗСУ

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Поставка неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн -

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