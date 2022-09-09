Постачальнику кокаїну для української еліти суд у Борисполі призначив запобіжний захід: фото

Юрію Чернецькому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 5,98 млн грн.

Постачальнику кокаїну для української еліти призначено запобіжний захід.

Юрію Чернецькому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 5,98 млн грн.

Таке рішення ухвалив суд у Борисполі.

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Про це повідомив "Великий Київ".

Нагадаємо, 25 серпня в Києві на автомобілі “Порше” затримали Юрія Чернецького, підозрюваного у торгівлі кокаїном. Під час обшуків у 48-річного громадянина вилучили розфасований для продажу наркотик на суму приблизно $5 тис. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі майже 4 млн грн.

Вдома у чоловіка конфіскували патрони, пакетики для фасування кокаїну та ваги. Слідство повідомило, що підозрюваний систематично збував кокаїн у столиці.

Дружина Юрія Чернецького оголосила збір грошей на його заставу – 4 млн грн. Відповідний заклик співачка Інна Воронова опублікувала у своєму Instagram, в якому вона стверджує, що про злочини чоловіка їй нічого невідомо, а Юра зараз – артист. "Не маю права мовчати. І хочу почати з того, що якби було правдою те, про що пишуть, у нас було б море грошей, і я б в перший день (ви знаєте, як я люблю Юру) його викупила б", – заявила Воронова у сторіз. Вона додала, що якщо 4 nbczxs осіб скинуть їй по 1000 гривень, то буде "концерт кохання".

Як розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, Чернецького вже не вперше затримe.nm за торгівлю наркотиками. У 2020-му його відпустили під заставу у 2 мільйони гривень.

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