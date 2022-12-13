Постачальник кокаїну для української еліти Чернецький отримав вирок: фото

Юрій Чернецький збував кокаїн у нічних клубах Києва, його викрили під час чергового збуту.
Постачальник кокаїну для української еліти Юрій Чернецький отримав вирок.
Наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах Києва, засуджено до п'яти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Зловмисника викрили під час чергового збуту.
У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.
У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
За результатом судового розгляду прокурором повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих злочинах.
"Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Як розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, Чернецького вже не вперше затримують за торгівлю наркотиками. У 2020-му його відпустили під заставу у 2 мільйони гривень.
Читайте також: