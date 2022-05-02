Посольство Південної Кореї відновлює роботу у Києві

Посол Південної Кореї повернувся до столиці.

Посол Південної Кореї в Україні Кім Хен Тхе та інші співробітники посольства повернулися до Києва.

Від 2 травня вони відновлюють роботу дипломатичної місії.

Про це повідомляє видання Yonhap.

У посольстві також розглядають поетапне повернення співробітників, що залишилися, відповідно до майбутньої ситуації в Україні в галузі безпеки.

"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних питань і захисту Південнокорейських громадян у тісній співпраці з українським урядом", - повідомляє МЗС Південної Кореї.

Співробітники посольства евакуювалися зі столиці та працювали у тимчасовому офісі у Чернівцях з березня після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням допомогти Україні зброєю у простистоянні з РФ.

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