Посольство Південної Кореї відновлює роботу у Києві

Посол Південної Кореї повернувся до столиці.
Посол Південної Кореї в Україні Кім Хен Тхе та інші співробітники посольства повернулися до Києва.
Від 2 травня вони відновлюють роботу дипломатичної місії.
Про це повідомляє видання Yonhap.
У посольстві також розглядають поетапне повернення співробітників, що залишилися, відповідно до майбутньої ситуації в Україні в галузі безпеки.
"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних питань і захисту Південнокорейських громадян у тісній співпраці з українським урядом", - повідомляє МЗС Південної Кореї.
Співробітники посольства евакуювалися зі столиці та працювали у тимчасовому офісі у Чернівцях з березня після вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням допомогти Україні зброєю у простистоянні з РФ.
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