Посольство Греції в Україні повертається до Києва

Посольство Греції в Україні повертається до Києва

Посольство Греції в Україні відновлює свою роботу у Києві.

Співробітники посольства Греції, які покинули Київ з міркувань безпеки після початку військового вторгнення Росії в Україну, відновлюють свою роботу в столиці.

Про це сьогодні, 10 травня, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Греції.

Також зазначається, що посольство разом з Генеральним консульством в Одесі буде продовжувати надавати всю можливу допомогу громадянам Греції, а також українцям.

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