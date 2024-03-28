Посилення заходів безпеки в Києві: у КМДА пояснили, з чим це пов'язано

Влада Києва прийняла рішення про посилення заходів безпеки у столиці.

Про це у коментарі "Київ24" повідомив заступник директора з оборонних питань у Департаменті муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина і пояснив, з чим пов'язане таке рішення.

"Ви самі бачите, що з інформаційних каналів зараз нагнітається обстановка істерії з боку Російської Федерації. Розпочаті масовані удари по енергетичній структурі. Сьогодні і вчора застосовувалися керовані авіаційні бомби по Харкову, по Сумам. В своїх передачах російські пропагандисти заявляють про те, що вже ані в Києві, ані в Харкові не залишилося людей. Що можна вже знищувати "мать городов русских". Тобто є прямі загрози завдавання масованих ударів, у тому числі і по столиці. Тому я впевненій, що в цій обстановці вкрай необхідно вжити заходи, які можуть захистити і громадян-мешканців Києва, і кожен особисто повинен до цього готуватися", – зазначив міський посадовець.

Також читайте Загроза проникнення ДРГ до Києва і збільшення атак: у столиці посилять заходи безпеки

За словами Щербини, йдеться про обмеження масових скупчень людей та, можливо, якихось масових заходів.

"Тому що приліт ракет типу "Циркон" з Криму займає 2-3 хвилини. Ви бачили, як це було цього тижня, що оголошення тривоги практично збігалося з вибухами в місті. Тому треба завчасно продумати всі заходи", – підсумував він.

Нагадаємо, Рада оборони Києва під час засідання 28 березня ухвалили низку рішень щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали загроза проникнення ворожих ДРГ до міста та погрози Росії посилити ракетні атаки на цивільні об’єкти.

Читайте також: