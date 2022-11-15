Пошкоджено дах, зруйновано перекриття: ракета потрапила у будинок мирних мешканців Київщини (фото)

За попереднім даними, потерпілих немає.

Ворожа ракета потрапила у будинок мирних жителів одного із районів Київщини.

Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів", - додав він.

За попереднім даними, потерпілих немає.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив,що у Київській області сили протиповітряної оборони збили кілька об’єктів, запущених російськими військами по території України.

Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському районі. Відомо про одного загиблого.

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