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Пошкоджено дах, зруйновано перекриття: ракета потрапила у будинок мирних мешканців Київщини (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Пошкоджено дах, зруйновано перекриття: ракета потрапила у будинок мирних мешканців Київщини (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

За попереднім даними, потерпілих немає.

Ворожа ракета потрапила у будинок мирних жителів одного із районів Київщини.

Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів", - додав він.

За попереднім даними, потерпілих немає.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив,що у Київській області сили протиповітряної оборони збили кілька об’єктів, запущених російськими військами по території України.

Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському районі. Відомо про одного загиблого.

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Перегляди
3346
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