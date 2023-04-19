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Пошкодження на Каховській ГЕС: у КМДА назвали причини потопу в Києві

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Пошкодження на Каховській ГЕС: у КМДА назвали причини потопу в Києві

Черех дії окупантів порушується весь цикл технологічних робіт українських ГЕС на Дніпрі.

Через пошкодження Каховської ГЕС росіянами, був порушений весь цикл технологічних робіт інших ГЕС.

Про це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, коментуючи підтоплення у Києві.

Він пояснив, що за допомогою усієї мережі гідроелектростанцій – Київської, Канівської, Каховської ГЕС українські фахівці "у штучному режимі" могли тримати рівень Дніпра.

"Але ж на сьогодні, у зв'язку з агресією РФ, ми маємо пошкодження на Каховській ГЕС, яка працює не у повному технологічному режимі. Тому порушується весь цикл технологічних робіт самих ГЕС", – сказав Ткачук.

За його словами, українські ГЕС готувалися до блекауту і тримали високий рівень води, щоб підтримати необхідний рівень виробництва електрики.

"Це ті чинники, які разом з весняним водопіллям, рясними дощами, порушенням технологічної роботи ГЕС призвели до повені на рівні метр і вище, ніж завжди", – підсумував Ткачук.

Нагадаємо, що Каховська ГЕС наразі перебуває під контролем російських військових.

Рніше повідомлялося, що в Україні через страшний паводок підтоплено кілька областей. Весняна повінь лютує одразу в 5 регіонах.

На території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.

Під воду пішли також декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Тим часом кияни не засмучується через весняний паводок і пірнають на підтоплених набережних столиці.

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Дата публікації
Перегляди
114
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