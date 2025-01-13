Пошкоджено житлові будівлі, автомобілі та медзаклад: оприлюднено наслідки нічної атаки "Шахедами" на Київщину (фото)

Поліція Київщини закликає мешканців області під час повітряних тривог негайно прямувати до укриттів та дотримуватися правил безпеки.

В понеділок, 13 січня, окупанти вчергове атакували Київську область ворожими безпілотниками.

Поліція Київщини оприлюднила наслідки нічної атаки "Шахедами".

"Внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири транспортні засоби, серед яких автомобіль швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки безпілотниками на Київщину в ніч проти 13 січня / Фото: Поліція Київської області

Інформації про постраждалих наразі немає.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.

Наслідки ворожої атаки безпілотниками на Київщину в ніч проти 13 січня / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини закликає мешканців області під час повітряних тривог негайно прямувати до укриттів та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, що в Росії.

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