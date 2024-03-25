Пошкоджені будинки, розкидані уламки ракет та постраждалі: в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ

Російські окупанти під час ракетної атаки на Київ 25 березня пошкодили триповерхову будівлю спортзалу. Крім того, в різних районах міста є пошкодження приватних будинків та падіння уламків ракет.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як стало відомо, у Печерському районі пошкоджена триповерхова будівля спортзали. Попередньо постраждали дві людини, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

“Дарницький район: є пошкодження приватного будинку. Голосіївський район: у лісосмузі виявлено уламки ракети. У Дніпровському та Солом’янському районах, попередньо, — падіння уламків, без постраждалих. Наразі рятувальники обстежують території. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії”, — розповіли в ДСНС.

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що після російської атаки на Київ у понеділок, 25 березня, було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у різних районах столиці.

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