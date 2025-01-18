Пошкоджені будинки та автомобілі: на Київщині фіксують наслідки нічної атаки (фото)

Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

На Київщині внаслідок нічної атаки Росії пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"У суботу, 18 січня, окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області... Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі", – йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі немає.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.

Поліція Київщини закликає мешканців області під час повітряних тривог негайно прямувати до укриттів та суворо дотримуватися правил безпеки.

Наслідки атаки ворожих безпілотників на Київщину в ніч проти 18 січня / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих безпілотників на Київщину в ніч проти 18 січня / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня росіяни атакували Київську область БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 8 годин.

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