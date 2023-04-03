"Пошкодив техніку ЗМІ у лаврі": священнику УПЦ МП висунули підозру

Зазначається, що інцидент трапився на території Києво-Печерської лаври.

У Києві поліція повідомила про підозру священнику УПЦ МП за перешкоджання журналістській діяльності.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у понеділок, 3 квітня.

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора.

«Представник духовенства Києво-Печерської лаври пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ», — сказано у повідомленні.

У поліції повідомили, що подію задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування.

«Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері», — сказано у повідомленні.

Зокрема, санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що у Житомирській області стався інцидент за участю священника Української православної церкви Московського патріархату. Як стверджують очевидці, священнослужитель вдарив по голові 10-річного хлопчика, а ще одну дитину – штовхнув.

Водночас український політолог Микола Давидюк пояснив, чому СБУ саме зараз "взялась" за священників УПЦ МП, зокрема скандального митрополита Павла.