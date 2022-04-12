Посеред села – свіжі могили: жителі Термахівки розповіли про пережите в російській окупації (відео)

Посеред села – свіжі могили: жителі Термахівки розповіли про пережите в російській окупації (відео)

Російські військові не дозволяли ховати людей на кладовищі, тож жителі села робили це прямо у дворах.

Село Термахівка Київської області, що розташовано на захід від Чорнобильської зони, зазнало руйнувань від обстрілів російських окупантів ще на початку війни. Місцеві жителі розповіли, як пережили окупацію, що тривала протягом місяця.

Про це йдеться у відео проєкту "Український свідок".

Термахівка – маленьке село, в якому всі один одного знають. До війни там мешкали близько 400 людей, тепер місцеві знають, де хто похований. Російські окупанти не дозволяли ховати людей на кладовищі, тому жителі села робили це прямо у дворах.

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"Здається, 24 лютого йшли танки. 25-го – тут таке вже бомбило, а 26 числа отаке нам зробили. Що я можу сказати? Ви знаєте, я зараз наче живу, наче й не живу", – розповіла жителька села Людмила Олександрівна.

На відео зафіксовані наслідки руйнувань: розтрощені хати, розбиті автомобілі. Посеред села ­– свіжі могили.

Жінка також розповіла, як загинув її сусід. Чоловік лежав накритий і вже був мертвий, горіли його хата та хлів.

Брати Анатолій та Володимир розповіли, що 28 лютого їхня матір – 61-річна Алла – зазнала поранень та згодом померла. "Швидкі" не могли дістатись до села через постійні бойові дії. Їхній батько, 71-річний Петро, залишився живим.

Нагадаємо, в Київській області продовжують ліквідовувати наслідки російської окупації. Працюють комунальні служби, йде розчищення територій.