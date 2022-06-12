Посадовець Генштабу влаштував стрілянину у Києві: Резніков відреагував

Міністр оборони України Олексій Резніков наказав розслідувати факт використання зброї посадовцем Генштабу в спальному районі Києва.

У п’ятницю, 10 червня, у Києві сталася стрілянина за участю посадовця Генерального штабу в одному зі спальних районі столиці.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення. Створено відповідну комісію на чолі із заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків", - повідомив міністр.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

За словами Резнікова, якщо підтвердяться факти, що внаслідок дій була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання.

"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка. Про результати розслідування поінформую після його закінчення", - наголосив він.

Однак про інші деталі інциденту міністр оборони не повідомив.

Нагадаємо, Резніков озвучив нові цілі України щодо зброї.

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