Посадовці КМДА зі спільниками крали на ремонті ліцею та укриттів: скільки змогли "наварити"

Під час розслідування з'ясувалося, що матеріали та обладнання купували за завищеними цінами.

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами місцевого бюджету Києва, які виділили на ремонт кількох освітніх закладів столиці. До неї причетні, зокрема, посадовці Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"2023 року керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату уклало прямий договір із підконтрольною будівельною компанією — та взялася здійснювати ремонт спортивного навчального закладу. Ця ж будівельна компанія ремонтувала укриття ще у двох столичних школах", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: Національна поліція України

Матеріали та обладнання купували за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.

Надалі фігуранти неправдиво звітували щодо вартості використаних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. У результаті підрядник отримав з бюджету понад 2,2 млн грн.

Гроші один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки — посадовцю КМДА, а той розподіляв їх між усіма учасниками злочинної групи.

Підозри отримали 6 учасників оборудки: заступник директора та очільник відділу одного з департаментів КМДА, заступник директора спортивної школи-інтернату, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі посадовця підозрюють у розтраті на оборонних закупівлях понад 9 млн грн.

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