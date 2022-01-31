Порятунок костелу Святого Миколая у Києві після пожежі завершено: на черзі реставрація

Порятунок костелу Святого Миколая у Києві після пожежі завершено: на черзі реставрація

Реставраційні роботи мають початися в березні.

У Києві завершили протиаварійні роботи в костелі імені святого Миколая, який постраждав від пожежі. Тепер на нього чекає внутрішня та зовнішня реставрація.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На порятунок костелу благодійники надіслали 1 704 389,31 гривні. Ткаченко підкреслив, що цифри добровільної допомоги вражають, як і вражає те, з якою швидкістю їх було зібрано.

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"Вдячний усім благодійникам, які долучились до порятунку пам’ятки. На мій погляд, нам вдалось досягнути відкритої комунікації держави, представників бізнесу та громадян України. Безпрецедентний випадок", - написав він.

Метою протиаварійних робіт було усунути небезпечні елементи для знаходження всередині та підготувати пам’ятку для подальших реставраційних робіт.

Олександр Ткаченко



Зокрема, зроблено таке:

Проведено лабораторні дослідження та експертизу конструкцій пам’ятки;

Досліджено вплив пожежі на всі конструкції будівлі;

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на подолання наслідків пожежі та проведення протиаварійних робіт;

Проведено закупівлі та заключено договір підряду на виконання протиаварійних робіт;

Організовано службу замовника та технічний нагляд за виконанням робіт підрядником;

Виконано монтаж нових тимчасових віконних конструкцій;

Проведено очистку всіх стін від сажі;

Влаштовано тимчасові підлоги які будуть експлуатувати і надалі під час реставрації;

Встановлено захисні сітки для захисту від падіння елементів декору зі стелі костелу;

Розроблено заново та відновлено всю систему опалення;

Змонтовано нове освітлення;

Демонтовано небезпечні елементи;

Демонтовано люстри, які постраждали під час пожежі;

Прибрано сміття та повністю відновлено функціональність пам’ятки.

Олександр Ткаченко

Ткаченко пояснив, що далі костел очікує реставрація. До її завершення проводити концертну діяльність всередині буде не можна.

"Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю кінотеатру "Київ" під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА", - написав очільник МКІП.

Олександр Ткаченко

Він додав, що реставраційні роботи почнуться в березні і проводитимуться за кошти з держбюджету в межах програми "Велика Реставрація".

Ткаченко підкреслив, що реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – два окремі проєкти. Наразі проект реставраційних робіт допрацьовується. На реставрацію ж внутрішньої частини також готуватимуть проект. Так само, як з робочою групою при МКІП щодо протиаварійних робіт, до робочої групи з реставрації увійдуть представники католицької громади.

Нагадаємо, що 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган.

Який вигляд має відновлений костел Святого Миколая | Новини Києва

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