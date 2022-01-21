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"Порізав руки та ліг у ванну": у Києві патрульні врятували 18-річного хлопця від самогубства

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"Порізав руки та ліг у ванну": у Києві патрульні врятували 18-річного хлопця від самогубства

pixabay.com

Поліцейські зупинили сильну кровотечу.

У Києві патрульні поліцейські врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.

Про це 21 січня повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Дівчина зателефонувала в поліцію та розповіла патрульним, де мешкає її знайомий. На місце інциденту негайно прибули патрульні та брат потерпілого.

"Зайшовши до помешкання, поліцейські Віталій Філоненко та Євген Кубрак виявили молодого хлопця, який лежав у ванній з порізами на обох руках", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки одразу ж викликали швидку медичну допомогу та кинулись його рятувати. Інспектори перемістили потерпілого з ванни на ліжко та зупинили сильну кровотечу на одній з пошкоджених рук. Медики продовжили надавати допомогу та шпиталізували хлопця до одного з медичних закладів.

Нагадаємо, що у Дніпрі патрульні дивом врятували жінку, яка мало не впала з п'ятого поверху.

Поліцейські врятували хлопця. / © Поліція Києва / Facebook
Поліцейські врятували хлопця. / Поліція Києва / Facebook

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