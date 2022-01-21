"Порізав руки та ліг у ванну": у Києві патрульні врятували 18-річного хлопця від самогубства

"Порізав руки та ліг у ванну": у Києві патрульні врятували 18-річного хлопця від самогубства

Поліцейські зупинили сильну кровотечу.

У Києві патрульні поліцейські врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.

Про це 21 січня повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Дівчина зателефонувала в поліцію та розповіла патрульним, де мешкає її знайомий. На місце інциденту негайно прибули патрульні та брат потерпілого.

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"Зайшовши до помешкання, поліцейські Віталій Філоненко та Євген Кубрак виявили молодого хлопця, який лежав у ванній з порізами на обох руках", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки одразу ж викликали швидку медичну допомогу та кинулись його рятувати. Інспектори перемістили потерпілого з ванни на ліжко та зупинили сильну кровотечу на одній з пошкоджених рук. Медики продовжили надавати допомогу та шпиталізували хлопця до одного з медичних закладів.

Нагадаємо, що у Дніпрі патрульні дивом врятували жінку, яка мало не впала з п'ятого поверху.

Поліцейські врятували хлопця. / Поліція Києва / Facebook

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