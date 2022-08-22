Порізали і хотіли втопити: у Києві знайшли та врятували чоловіка з численними ножовими пораненнями

У Києві на Трухановому острові у ніч проти 22 серпня знайшли та врятували чоловіка з численними ножовими пораненнями. Він звернувся до співробітників КП "Муніципальна охорона".

Про це повідомили в КМДА.

Чоловік розповів, що на одній із закинутих човнових станцій його побили та багато разів вдарили ножом. З’ясувалося, потерпілий разом із трьома чоловіками розпивали спиртні напої. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Від отриманих тілесних ушкоджень він знепритомнів.

Отямившись, постраждалий почув, як чоловіки нібито домовляються про його вбивство. Зокрема, вони планували замотати потерпілого в пакет та втопити в Дніпрі. Але постраждалому вдалося втекти.

Охоронники одразу ж викликали швидку, тож медики негайно госпіталізували потерпілого.

На місці події виявили громадянина, що був причетний до скоєного. Іншим учасникам вдалося втекти. Наразі справу передано до Національної поліції, ведеться слідство.

Нагадаємо, у Києві від 21 до 24 серпня скоротять час роботи метро.

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