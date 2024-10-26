Поранені воїни з Києва можуть подати онлайн-заявку на отримання 45 тисяч гривень допомоги: що потрібно зробити

Рішення про виплату приймається протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця.

Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тисяч гривень.

Заяву можна подати через "Портал Захисників та Захисниць. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як подати заяву?

Офлайн через Київ Мілітарі Хаб (особисто або через представника) до Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА

Онлайн за посиланням: https://defender.kyivcity.gov.ua/.../odnorazova...

Кому надається допомога?

Допомогу можуть отримати військові-кияни, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення, отриманого на територіях, де ведуться бойові дії, після набрання чинності відповідного рішення Київради, а саме від 24 жовтня 2024 року.

Термін розгляду

Рішення про виплату приймається протягом місяця, а кошти надходять у першу декаду наступного місяця.

Раніше ТСН.ua писав, які документи потрібно мати з собою, щоби оформити матеріальну допомогу офлайн.