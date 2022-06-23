Попит на житло в Києві та Україні: що відбувається на ринку нерухомості під час війни

Попит на житло в Києві та Україні: що відбувається на ринку нерухомості під час війни

Попиту на купівлю нерухомості в Києві майже нема, але в західних областях України ситуація краща. Інвестори готові купувати житло за деяких умов.

Війна в Україні стала нищівною для ринку нерухомості. Він майже зупинився не лише через руйнування, а й надвисокий рівень невизначеності. Тому попиту на новобудови, зокрема в Києві, майже немає.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України за червень 2022 року.

У західних областях ситуація краща, але і там попит зменшився більш як на половину відносно довоєнного рівня. Готові купувати нерухомість деякі інвестори зі значними заощадженнями і лише зі суттєвими знижками.

За даними сервісу з пошуку житла Flatfy, попит на житло на вторинному ринку в Україні теж зменшився більш ніж удвічі відносно жовтня 2021 року. Активність скоротилася в усіх областях України, на територіях близьких до зон бойових дій попиту майже немає. На заході країни зниження попиту очікувано найменше.

Нагадаємо, маючи бюджет до 30 тисяч доларів, у Києві під час війни можна купити невелику однокімнатну квартиру в житловому стані або під ремонт.

Ринок нерухомості ожив і ціни на квартири вже зросли – ТСН

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