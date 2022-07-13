Попит на оренду квартир у Києві відновився на 90%: які ціни

Оренда однокімнатної квартири в столиці наразі коштує в середньому 8 тисяч гривень.

Попит на оренду житла у Києві відновився на 90% від довоєнного. Порівнюючи з даними до 24 лютого, двокімнатні квартири мають середню ціну на 42% менше - 12 500 грн.

Про це повідомляє bird.

Трикімнатні квартири у середньому коштують на 57% менше - 20 000 грн.

Однокімнатні квартири - 8 000 грн. Ціна така сама, як у квітні та травні.

Нагадаємо, у Києві однокімнатну квартиру здають за 118 тисяч гривень: чим вона особлива.

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