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Пообіцяв подарунок: у Києві чоловік заманив до квартири 24-річну сусідку та зґвалтував її

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Пообіцяв подарунок: у Києві чоловік заманив до квартири 24-річну сусідку та зґвалтував її

Підозрюваний у зґвалтуванні / Фото: Поліція Києва / Facebook

Чоловік відпустив свою жертву після сексуального насильства і переховувався.

У Києві затримали 30-річного чоловіка, який заманив до своєї квартири 24-річну сусідку з інвалідністю та зґвалтував дівчину. Його уже затримали. 

Про це повідомили в поліції міста Києва. 

За даними слідства, 30-річний чоловік заманив до своєї квартири 24-річну сусідку. Він заявив, що має для дівчини подарунок. Проте чоловік напав на потерпілу та зґвалтував. Після злочину він відпустив свою жертву і втік. 

Дівчина звернулась за медичною допомогою, лікарі ж повідомили правоохоронцям про злочин. Підозрюваного уже затримали. Відомо, що він раніше не судимий. 

"Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшук за місцем мешкання затриманого, звідки вилучили речові докази", - йдеться у повідомленні. 

Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. Суд відправив його під варту без можливості внесення застави. 

Нагадаємо, на Київщині поліцейському повідомлено про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

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Дата публікації
Перегляди
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