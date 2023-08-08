Пообіцяв подарунок: у Києві чоловік заманив до квартири 24-річну сусідку та зґвалтував її

Чоловік відпустив свою жертву після сексуального насильства і переховувався.

У Києві затримали 30-річного чоловіка, який заманив до своєї квартири 24-річну сусідку з інвалідністю та зґвалтував дівчину. Його уже затримали.

Про це повідомили в поліції міста Києва.

За даними слідства, 30-річний чоловік заманив до своєї квартири 24-річну сусідку. Він заявив, що має для дівчини подарунок. Проте чоловік напав на потерпілу та зґвалтував. Після злочину він відпустив свою жертву і втік.

Дівчина звернулась за медичною допомогою, лікарі ж повідомили правоохоронцям про злочин. Підозрюваного уже затримали. Відомо, що він раніше не судимий.

"Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшук за місцем мешкання затриманого, звідки вилучили речові докази", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. Суд відправив його під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, на Київщині поліцейському повідомлено про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

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