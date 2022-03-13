Понівечені автівки та покинуті дитячі візочки: поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені

Романівським мостом продовжується порятунок людей з Ірпеня та найближчих населених пунктів.
Кілометри покинутих авто, невпинні потоки постраждалих від блокади та загиблі в окупації.
Поліція Київщини продовжує допомагати з евакуацією населення Ірпеня та найближчих населених пунктів.
Романівський міст підірваний, але через нього продовжується порятунок людей.
Поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені
Нагадаємо, в Ірпені окупанти розстріляли журналіста New York Times, ще одного американця поранено (фото та відео).
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