Понівечені автівки та покинуті дитячі візочки: поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені

Понівечені автівки та покинуті дитячі візочки: поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені

Романівським мостом продовжується порятунок людей з Ірпеня та найближчих населених пунктів.

Кілометри покинутих авто, невпинні потоки постраждалих від блокади та загиблі в окупації.

Поліція Київщини продовжує допомагати з евакуацією населення Ірпеня та найближчих населених пунктів.

Романівський міст підірваний, але через нього продовжується порятунок людей.

Поліція показала відео з Романівського мосту в Ірпені

Нагадаємо, в Ірпені окупанти розстріляли журналіста New York Times, ще одного американця поранено (фото та відео).

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