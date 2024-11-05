Зловмисник обікрав сусіда у хостелі: який вирок

Суд призначив таке покарання у зв'язку з тим, що крадіжка була вчинена в умовах воєнного стану

У жовтні 2022 року в Києві чоловік викрав телефон у знайомого, з яким проживав у хостелі, і здійснив грошовий переказ на свою картку на суму понад 5 тисяч гривень через мобільний додаток. Постраждалий, 44-річний чоловік, звернувся до Дніпровського управління поліції із заявою про крадіжку.

Про це повідомили у Поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний, який вже був раніше судимий за схожий злочин, скористався відсутністю співмешканця в кімнаті та вкрав його телефон. Поліція затримала 45-річного зловмисника протягом доби відповідно до статті 208 КПК України. Йому було пред'явлено підозру, а обвинувальний акт передано до суду. На час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Дніпровський районний суд Києва визнав його винним у скоєнні крадіжки за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, кваліфікованої як злочин, вчинений в умовах воєнного стану, і призначив покарання — п'ять років та шість місяців

Нещодавно поліцейські Києва затримали квартирника, який викрав у киянки понад 400 тисяч гривень. 58-річний чолові представлявся високопоставленим військовим.