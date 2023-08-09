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Понад 90% опіків: дитина задля розваги залізла на електропотяг – її уразило струмом (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Понад 90% опіків: дитина задля розваги залізла на електропотяг – її уразило струмом (фото)

13-річний хлопець, якого уразило струмом. / Фото: Поліція Київської області

Підліток заліз з на дах електропотяга і отримав сильні опіки тіла.

У Бучі на Київщині 13-річний хлопець задля розваги заліз на дах електропотяга – його уразило струмом, він отримав понад 90% опіків тіла.  

Про це повідомила поліція Київщини. 

"Хлопчика уразило струмом, ушкодження були практично несумісні із життям. Діяти треба було терміново. Наші поліцейські екстрено супроводили швидку з постраждалим до Опікового центру столиці. Зараз лікарі борються за життя дитини", - йдеться у повідомленні.

Хлопець впав з електропотяга після ураження струмом. / ©
Хлопець впав з електропотяга після ураження струмом.

Нагадаємо, під Києвом 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну родичку (відео).

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