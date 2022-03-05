Понад 50 тонн продуктів прямують зі Львова та Рівного для допомоги киянам

Понад 50 тонн продуктів прямують зі Львова та Рівного для допомоги киянам

Жителям Києва, які потерпають від дефіциту найважливіших продуктів харчування, зі Львова та Рівного доставлять потяг харчів - понад 50 тонн.

У вагонах - те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тонн цукру, 15 тонн тушкованого м'яса в консервах, та 20 тонн макаронних виробів.

Допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Крім Києва, допомога буде направлена до інших міст на сході, де ситуація є найбільш складною.

Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону, та обстрілюють житлові квартали. У місті - дефіцит харчів та ліків, мешканці змушені сидіти у підвалах.

Фонд спільно з бізнесами SCM, за 7 днів війни направив Украіні та українцяв допомогу на суму 300 мільйонів гривень.

У цій допомозі - продукти, медикаменти, предмети першої необхідності, а також допомога містам, які найбільше постраждали від збройного вторгнення Росії в Україну.