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Понад 47 тис. домівок на Київщині знову з електроенергією

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Понад 47 тис. домівок на Київщині знову з електроенергією

pixabay.com

16 квітня спеціалісти планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 30 містах та селах області.

Протягом 15 квітня у Київській області енергетики відновили електропостачання для 47 338 родин в 27 населених пунктах.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк. 
 
Зокрема:

Повністю з'явилося світло в смт Іванків та в селах Білий Берег, Станишівка, Воропаївка, Рокитна Слобода, Блідча, Коленці, Мала Макарівка, Шадолівка, Русаки Вишгородського району. 

Частково заживили села Обуховичі, Шпилі, Богдани, Пилява, Овдієва Нива, Сухолуччя. 

У Фастівському районі світло повернули повністю у села Тарасівка, Гатне, Боярка, Малютянка.

У Бучанському районі знову зі світлом Вишневе, Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Святопетрівське, Стоянка, Дмитрівка. 

В Обухівському районі повністю відновили електроенергію в селах Хотів та Лісники. 

Частково вдалося відновити електропостачання в селах Гребельки, Жердова, Залісся, Богданівка Броварського району.

Крім того, за минулу добу електропостачанням повністю забезпечили водоканал та хлібозавод в Іванкові. 

Він також зазначив, що 16 квітня спеціалісти планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 30 містах та селах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо, на Київщині окупанти повністю зруйнували 546 об'єктів інфраструктури, частково ушкоджено 1329 споруд.

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