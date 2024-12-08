Понад 30 пасажирів в автобусі: на Київщині сталася смертельна аварія

Поліція Київщини розслідує обставини смертельної аварії на шляху Київ-Ковель.
Поблизу селища Бородянка, що на Київщині, сталася ДТП за участі автомобіля та пасажирського автобуса.
ПРо це 8 грудня повідомила Нацполіція.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Opel спробував обігнати, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом Mercedes, в якому перебувало понад 30 пасажирів.
"На жаль, внаслідок зіткнення 33-річний водій легковика загинув на місці події. Інші учасники дорожньо-транспортної події не постраждали", - повідомили в поліції.
Слідчі слідчого управління поліції Київської області, розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, напередодні на Львівщині перекинулася вантажівка і перекрила рух.
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