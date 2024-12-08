Понад 30 пасажирів в автобусі: на Київщині сталася смертельна аварія

Поблизу селища Бородянка, що на Київщині, сталася ДТП за участі автомобіля та пасажирського автобуса.

ПРо це 8 грудня повідомила Нацполіція.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Opel спробував обігнати, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом Mercedes, в якому перебувало понад 30 пасажирів.

"На жаль, внаслідок зіткнення 33-річний водій легковика загинув на місці події. Інші учасники дорожньо-транспортної події не постраждали", - повідомили в поліції.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області, розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, напередодні на Львівщині перекинулася вантажівка і перекрила рух.

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